Aquila. Rigucci dopo la sconfitta con il Siena. “Ci lecchiamo le ferite e andiamo avanti”

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Dopo due successi consecutivi che avevano aperto al meglio la strada all'ennesima avventura di Atos Rigucci nella panchina del Montevarchi, ieri al "Brilli Peri" è arrivata una sconfitta contro una compagine forte e ben attrezzata come il Siena. E' bastato infatti il gol nel primo tempo di Galligani per stendere la squadra rossoblù e imprimerli il primo K.O del 2025. Un Siena che ha creato tanto durante tutti i 90 minuti, dimostrando di possedere un organico ben fornito in tutti i reparti, caratterizzato soprattutto da un'esperienza che alla lunga gli ha permesso di portare a casa i 3 punti. Basta infatti pensare come il numero 9 Niccolò Giannetti (ex Juventus e Cagliari per dirle solamente due) sia addirittura partito dalla panchina; uno dei tanti fattori che ha fatto intuire la grande qualità della squadra bianconera che si trova in piena lotta play-off. Dalla parte montevarchina si è vista una squadra in difficoltà negli ultimi 16 metri che comunque ha provato a reggere botta per tutti il corso del match, nonostante una squadra nettamente piu giovane con una media età di 22 anni. Nella intervista post partita il mister Rigucci si è espresso riguardante la sconfitta, così come il presidente Angelo Livi ed infine il mister del Siena Lamberto Magrini.

"Penso che i primi 25 minuti abbiamo giocato bene rimanendo ben compatti, poi purtroppo gli errori fanno la differenza e con una squadra così esperta li paghi- ha detto Rigucci- Bisogna sempre ricordare che siamo comunque una squadra giovane, in continua crescita che ha bisogno di lavorare su questi aspetti per trovare una continuità. Nonostante questo penso che abbiamo tenuto testa al Siena e che il gap nel corso dell'incontro non si è visto e personalmente penso che alla fine il pareggio fosse il risultato piu giusto". "Nel primo tempo abbiamo fatto vedere delle buone cose, peccato perchè abbiamo concesso due ripartenze e da una di queste poi abbiamo preso gol- ha aggiunto il presidente Livi- Sono comunque contento di ciò che hanno fatto i ragazzi che hanno lottato fino all'ultimo, poi indubbiamente l'assenza di esperienza ha influito nel risultato. Contento anche di vedere la grande cornice di pubblico che ha caratterizzato il match sia da parte nostra che dei sostenitori del Siena". "E 'stata una partita molto intensa agonisticamente parlando soprattutto a centrocampo, però siamo stati bravi a reggere e dimostrare che certe partite si vincono anche soffrendo -ha sottolineato mister Lamberto Magrini- Nel secondo tempo abbiamo fatto poco e nulla, ma comunque abbiamo ribadito la nostra ottima fase difensiva che ci ha permesso di ottenere il quarto successo di fila fuori casa".