Aquila-Poggibonsi si incontrano al Brilli Peri la 53° volta.

Arezzo, 04 ottobre 2024 – Da una classica del calcio toscano come Grosseto-Sangiovannese ad un'altra partita "storica" ​​come quella fra il Montevarchi ed il Poggibonsi a confronto domenica al Brilli Peri per la 45esima volta...la 53esima se si tengono conto anche i confronti di Coppa. Il bilancio dei 44 precedenti in campionato, come ci aggiorna lo storico rossoblù Dimitri Lepri, parla di 16 vittorie per il Monte, 13 affermazioni per i leoncelli della Valdelsa e 15 pari. Al Brilli Peri 10 successi dei padroni di casa, 5 pari e 7 vittorie giallorosse, l'ultima delle quali nel 1990 (34 anni fa con goal di Pazzini: era per la cronaca il 30 Dicembre ei rossoblù erano allenati da Alberto Lazzerini poi rilevato da Costanzo Balleri). C'è un precedente casalingo anche il 6 ottobre, e più precisamente nel 1991: Montevarchi - Poggibonsi 1-1, goal di Ciucarelli e Busilacchi con Rino Lavezzini a guidare gli aquilotti. Lo scorso anno il Montevarchi si impone per 2-0 con Simone Calori in panca, mentre la prima volta in assoluto fra le due squadre in Valdarno fu il 17 novembre del 1947 e finì 2-1 per gli ospiti con punto montevarchi di Pacini nel finale di gara. Quel giorno Latella aveva schierato: Babacci, Melzi e Bellinato, Biondi, Curti, Morandini, Pacini, Busoni, Riva, Monni e Nannicini.

È questo il 23esimo torneo che le due squadre disputano insieme (2 in serie C,7 in C2, 7 in serie D, 5 in promozione, 2 in prima categoria toscana). Le ultime tre partite al Brilli Peri hanno sempre visto vittorie rossoblù: 2-1 nel 2001 con goal decisivo di Guarnieri su rigore al 90 minuti, 3-2 ancora in C2 e con goal di Spagnoli allo scadere e il secco 2-0 della passata stagione con le marcature di Priore e Benucci. Sia Sangiovannese che Montevarchi avranno domenica sulle opposte panchine due ex: il vulcanico Roberto Malotti a Grosseto, già giocatore ed allenatore azzurro e Stefano Calderini a Poggibonsi che da calciatore vestì la maglia rossoblù dal bello scudo. Vanno anche in scena due partite che si oppongono tifoserie che non si amano particolarmente (eufemismo). Speriamo sia una bella domenica in tutti i sensi. I pronostici sono incerti. Il Montevarchi è reduce dall'ottima vittoria di Orvieto e appare in crescita, mentre il Poggibonsi è partito bene in questa stagione e ha già conquistato un risultato di prestigio, la vittoria allo Zecchini di Grosseto. (Si ringrazia Leonardo De Nicola).