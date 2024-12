Antologia della memoria . I successi artistici di Bernardo Tirabosco

Bernardo Tirabosco, giovane e talentuoso artista aretino, continua ad inanellare successi fuori dalle mura cittadine e merita di essere elogiato. Fondatore nel 2019 di Sottofondostudio in via Garibaldi ad Arezzo, vera e propria officina di idee, oltre che assistente dal 2021 al 2023 di Giulia Cenci, artista di fama internazionale, Tirabosco è protagonista fino al 17 gennaio 2025 di Antologia della memoria presso la Fondazione Il Bisonte, in via San Niccolò a Firenze. La mostra è una doppia personale che, curata da Silvia Bellotti, prende in esame la grafica di Tirabosco e di Friedrich Andreoni. Bernardo Tirabosco è un artista multidisciplinare che, capace di sperimentazioni sui materiali, tra cui la cera, il ferro e il piombo, dimostra di essere interprete di un’indagine costante tra il divenire della materia, quindi il mutamento, e il permanere di questa stessa, facendo di ogni sua opera sia da leggere come la sintesi tra l’essere e il divenire. Nei lavori presentati a Firenze egli continua il suo "viaggio sperimentale", facendo riemergere, come scrive la curatrice, i frammenti della storia tra senso di trascendenza e di immanenza alla ricerca di nuove forme.

Liletta Fornasari