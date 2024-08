Aneurisma, operato all’aorta "senza bisturi"

Operato venerdì per aneurisma aortico toraco-addominale e tornato a casa domenica. L’intervento senza incisione chirurgica, con degenza post operatoria super rapida, è avvenuto al San Donato. Potere delle tecniche mininvasive messe a punto nell’ospedale aretino, uno dei pochi centri italiani dove si usa la tecnica dell’equipe del dottor Giorgio Ventoruzzo, direttore Uoc Chirurgia Vascolare . Il paziente, 71 anni, era arrivato in ospedale con aneurisma toraco-addominale ed è stato sottoposto a intervento di esclusione endovascolare. "Gli aneurismi aortici – spiega Ventoruzzo - sono dilatazioni dell’arteria più grande del nostro organismo che attraversa torace e addome e da cui partono le arterie che irrorano gli arti, collo-testa e organi interni. È una patologia potenzialmente letale perché la dilatazione progressiva del vaso nel tempo può portare alla sua rottura determinando una catastrofica emorragia interna". Questi pazienti, zfino a pochi anni fa, venivano operati con chirurgia tradizionale open, solo in pochi centri di eccellenza; ora abbiamo a disposizione endoprotesi di nuova generazione su misura in base all’anatomia del paziente". Sempre più interventi di questo tipo, sono effettuati al San Donato ponendo il nostro ospedale al pari dei migliori centri nazionali e internazionali di chirurgia vascolare. "La presenza di una sala operatoria ibrida con apparecchio angiografico integrato di ultima generazione da allestire nel nuovo blocco operatorio in costruzione potrà consentire un ulteriore upgrade delle cure". Angela Baldi