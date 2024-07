"Ancora avanti con il modello. Cavriglia"

CAVRIGLIA

I vertici del Pd di Cavriglia si mettono di nuovo a disposizione della comunità politica per portare avanti il prossimo mandato. Lo hanno annunciato l’attuale segretario, Siro Pasquini e il suo vice, Gabriele Mori (nella foto), con un’uscita pubblica molto esplicita. A settembre ci sarà il congresso e i due chiederanno il rinnovo della fiducia. Nell’ambito dell’assemblea comunale, Pasquini ha ripercorso con una dettagliata relazione finale gli ultimi cinque anni. Oltre ad un panorama sulla situazione nazionale, il segretario del Partito democratico cavrigliese ha sottolineato i grandi risultati raggiunti nel paese delle miniere, al punto da affermare che "il modello Cavriglia" dovrebbe essere studiato ed esportato fuori dai confini del Valdarno. "Il prossimo anno avremo la sfida delle Regionali e sarà durissima – ha detto – Sono stati anni complessi e per questo, in futuro, ci sarà bisogno a tutti i livelli di comunità politiche come la nostra, dove nelle ultime elezioni amministrative abbiamo conseguito un nuovo risultato storico straordinario: un 87%, figlio di una capace e laboriosa amministrazione comunale guidata da Leonardo Degli Innocenti e dalla sua giunta che ha amministrato e governato Cavriglia in questi anni con grande competenza, caparbietà e visione". Pasquini ha sottolineato come Cavriglia sia stato l’unico comune in cui non sono prevalsi personalismi e abbia vinto la responsabilità e il bene comune anche di fronte al terzo mandato. "Anche per questo la comunità ci ha premiato - ha detto – I risultati storici per le Europee e soprattutto per le Amministrative 2024 dovranno, a mio avviso, dare un ruolo di primo piano a Cavriglia in vista delle prossime sfide"