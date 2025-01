Anche i bolidi della Polizia sfilano sulla passerella di Classic Motors

Secondo giorno al palaffari con Arezzo Classic Motors. La ventisettesima edizione del salone dedicato ai veicoli da collezione iniziato ieri prosegue oggi ad Arezzo Fiere e Congressi e proporrà anche uno spazio dedicato all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato in cui vivere un viaggio indietro nei decenni tra motociclette, divise e foto. A partire dalle 8.30, i visitatori potranno ammirare una ricca collezione di cimeli storici che racconteranno le evoluzioni di un corpo costituito per tutelare la libertà, la legalità e la sicurezza nella circolazione. La mostra, allestita al fianco dello stand della Polizia di Stato, sarà promossa dalla sezione dell’Anps di Arezzo intitolata a Sirio Donati, capitano della Polizia Stradale scomparso in servizio nel 1980. Il salone dei veicoli da collezione proporrà per tutto il giorno auto e moto storiche, ricambi e accessori, editoria specializzata, automobilia e modellismo.

Potranno essere ammirati veicoli che hanno fatto la storia della Polizia dagli anni ’50 sino agli anni ’80 del secolo scorso, rigorosamente con i colori d’istituto che negli anni si sono susseguiti e che tutti abbiamo apprezzato sulle strade d’Italia. Questi veicoli, nel corso della loro attività, hanno effettuato migliaia di chilometri nelle nostre città e nelle nostre province nei servizi di ordine pubblico, di pronto intervento e di Polizia Stradale. Per l’occasione, verrà presentata l’ammiraglia della flotta dei veicoli della Polizia. Infatti il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, farà giungere ad Arezzo la nuova Lamborghini Urus, performante, un bolide a trazione integrale con motore 3996 cc di cilindrata, 8 cilindri a V con 666 Cv di potenza massima e 850 Nm di coppia a regimi da 2300 a 4500 giri/mi, che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 306 km. Questo veicolo, in servizio al Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, viene utilizzato nei servizi d’istituto e, su tutto il territorio nel trasporto di sangue e organi.