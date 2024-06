Ambiente e verde urbano: l’iniziativa del gruppo consiliare Arezzo 2020

Arezzo, 28 giugno 2024 – “Le problematiche ambientali diventano sempre più attuali e ogni città è chiamata a dare risposte in linea con questa esigenza. L’amministrazione comunale propaganda politiche ‘green’ o accordi europei di cui non è ancora chiara la portata.

Intanto dimostra ripetutamente con alcuni interventi di non aver a cuore il verde urbano. Sviluppare il patrimonio arboreo, procedere con una corretta manutenzione, incrementare gli investimenti in questo settore, pianificare il futuro del verde urbano è un segno distintivo di un’amministrazione che è consapevole di quanto sia importante tutto ciò per il clima, la vivibilità della città, le relazioni sociali.

Così il capogruppo consiliare di Arezzo 2020 Francesco Romizi presenta l’appuntamento dal titolo “Lo sviluppo del verde urbano per il benessere dei cittadini e degli esseri viventi”, organizzato “in un luogo che riscopre così la sua vocazione sociale d’incontro e di dibattito, a dispetto dei rischi di ‘privatizzazione’ corsi negli ultimi mesi”.

Oltre a Francesco Romizi, interverranno Paolo Bellocci, coordinatore regionale dell’Associazione giardini pubblici, l’agronomo e manutentore Andrea Carboni, l’esperto forestale Flavio Ducci in rappresentanza di Legambiente e i vari comitati tra i cui quelli di Saione, via Emilia, Villa Severi, Giardini Porcinai, Pionta.