Allarme truffe. Ecco il piano del Comune

Ancora tentate truffe telefoniche soprattutto ai danni di anziani. Le ultime segnalazioni a Castiglion Fiorentino, dove, fortunatamente, alcuni anziani raggiunti non sono caduti nella rete. Si tratta di quella ormai classificata come la "truffa di suo figlio ha avuto un incidente". Il copione è sempre il solito: un fantomatico maresciallo dei carabinieri o un avvocato raccontano che un parente prossimo ha investito una persona che ora si trova in fin di vita all’ospedale e che, per quanto accaduto è stato trattenuto in carcere. Per poterlo aiutare occorre pagare una cifra considerevole. In caso di mancanza di contanti, va bene anche dell’oro.

Sul tema delle truffe interviene il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. "Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni e comunque non fidatevi delle apparenze" afferma il sindaco. "Negli ultimi tempi, purtroppo, si sono moltiplicati i tentativi di truffe anche nel territorio. E sono i più disparati. Si va dalle telefonate o messaggi dei finti appartenenti alle Forze dell’Ordine o del finto nipote, a quelle degli orologi-gioielli finti per arrivare a quella dello specchietto. Un appello a tutti, in particolare alle persone fragili o anziane diffidate delle apparenze e chiamate sempre le Forze dell’Ordine".

Agnelli assicura che anche l’amministrazione farà la sua parte. "Come in passato predisporremo una serie di iniziative mirate a sensibilizzare, informare e proteggere gli anziani contro i rischi di frodi e raggiri, in linea con la costante attività svolta dalle Forze di Polizia contro le truffe, comprese quelle, ancora più insidiose, che si realizzano attraverso i moderni sistemi multimediali che intercettano per lo più i giovani".