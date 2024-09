Al via la "5 giorni" del Perdono. Fiera da record con 500 banchi

Una storia lunga 410 anni. Una storia secolare quella del Perdono di Terranuova, che partirà oggi pomeriggio con l’inaugurazione ufficiale. Alle 16 si aprirà il luna park in piazza Coralli e nella piazza dell’Autostazione. Sarà poi inaugurata la mostra fotografica in sala consiliare a cura del gruppo fotografico "Carpe Diem" mentre alle 20 i tre botti augurali daranno il via alla manifestazione. Dopo cena il tradizionale spettacolo di moda a cura della Commart. Gli ambulanti saranno 250, cui si sommano una cinquantina di espositori di "Valdarno Espone", la mostra mercato. Ma in totale, le attività presenti saranno circa 500. Un numero impressionante, che testimonia la portata dell’evento. Per il resto spazio alla tradizione, con l’edizione straordinaria della fiera antiquaria, la manifestazione zootecnica e la fiera nazionale degli uccelli da richiamo, in programma lunedì 23 settembre.

Martedì poi sport protagonista, con la gara ciclistica "Ruota D’Oro". Per quanto riguarda l’afflusso, molto dipenderà anche dalle condizioni del tempo, ma anche quest’anno sarà nell’ordine delle 300.000 unità. Una marea impressionante che si muoverà principalmente in auto, raggiungendo Terranuova da ogni angolo del Valdarno, ma anche da ampie zone della provincia di Arezzo e di Firenze e della Toscana. Dal punto di vista logistico, la polizia municipale del corpo associato Montevarchi-Terranuova, guidata dal comandante Marco Girolami, si sta preparando agli straordinari. Gli uomini in divisa, anche quest’anno, saranno coadiuvati dalla protezione civile e da alcune associazioni di volontariato, impegnate soprattutto nelle zone parcheggio.

Novità dell’edizione 2024 il contenuto della Fiera dell’agricoltura, con eventi ed iniziative organizzate in collaborazione con il Distretto rurale e biologico, Rete del Mercato coperto degli agricoltori e Slow Food Valdarno di Sopra. Il Perdono si conferma così occasione per conoscere e approfondire le novità e gli elementi di qualità in campo agricolo e alimentare, un momento per immergersi nella cultura agreste del nostro territorio, promuovendo e supportando un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente". Ci saranno dibattiti con agronomi sulla situazione dell’agricoltura, sulla spesa consapevole, presentazione del progetto legato alla banca dei semi, e poi show cooking, degustazioni e incontri con naturopati Insomma, un tourbillon di iniziative che si snoderà attraverso il centro storico e che convoglierà a Terranuova centinaia di migliaia di persone. Ma come si spiega questo successo clamoroso del Perdono di Terranuova? Semplice. Basta dare un’occhiata ai numeri.

Questa grande fiera fattura quando una media azienda italiana. Numeri da record, per certi aspetti inavvicinabili. Il giro d’affari complessivo, alla fine del Perdono, può arrivare a superare anche i sette milioni di euro, cifra colossale se si pensa che è spalmata in meno di una settimana. Il Perdono quindi è storia, tradizione, ma anche affari. Oltre alla merce venduta in fiera, infatti, bisogna considerare i contatti con migliaia di persone che, magari, acquistano direttamente in azienda qualche mese dopo.