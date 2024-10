Adesione Anci ora allo stop il Pd si oppone

L’amministrazione di Montevarchi e la maggioranza bocciano la mozione presentata dal Pd che chiedeva l’adesione all’Anci e l’opposizione tuona, accusando l’esecutivo di aver fatto un grave passo indietro e di portare all’isolamento il Comune dal contesto territoriale e regionale, rinunciando a una collaborazione costruttiva e sana fra Comuni, come invece vorrebbe una visione lungimirante per il futuro della comunità. Il Partito Democratico ha sottolineato come l’Anci rappresenti una risorsa fondamentale per gli enti locali, permettendo un accesso diretto a reti di supporto, opportunità di finanziamento e risorse di consulenza, cruciali per amministrare con efficienza e trasparenza. "Rifiutando questa adesione - ha proseguito – la giunta Chiassai dimostra non solo di ignorare i vantaggi pratici e le opportunità di crescita per il nostro territorio, ma anche di trascurare il valore della collaborazione intercomunale. In un contesto in cui la cooperazione istituzionale è essenziale per affrontare le sfide comuni, dalla gestione dei fondi pubblici alla sostenibilità, la maggioranza di destra-centro ha preferito isolare Montevarchi, privandolo dei benefici che deriverebbero da una rete di supporto tra enti locali". Il Pd ha definito la decisione assunta ideologica e miope, frutto di una visione politica che privilegia la chiusura e il localismo invece della cooperazione. Il gruppo di opposizione e la segretaria dell’Unione Comunale Sara Brogi hanno quindi chiesto che Chiassai e la sua maggioranza ripensino questa posizione e si confrontino apertamente con i cittadini, spiegando Le motivazioni della decisione.