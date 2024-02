Addio Augusto Mugnai. Una comunità in lutto

CASTELNUOVO

E’ stato assessore e consigliere comunale di Cavriglia per molti anni. Una terra che amava profondamente. Se n’è andato nella giornata di domenica Augusto Mugnai, 79 anni, di Castelnuovo dei Sabbioni, personaggio conosciuto nel paese delle miniere, dove aveva ricoperto importanti incarichi istituzionali. A ricordarlo è stato il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. "Si è spento un amico, un uomo innamorato della nostra terra e della sua gente, si è spenta una risorsa della nostra comunità, un uomo saggio, gentile e sensibile – ha detto il primo cittadino – Era malato da tempo e pur avendo combattuto con ogni fibra, negli ultimi mesi le cure non sono bastate a contrastare la patologia che lo aveva duramente colpito". Il sindaco ha ricordato il suo attaccamento ai valori e alla vita sociale sia del Comune che soprattutto di Castelnuovo e alla sua storia, ma anche alla società sportiva della Castelnuovese.

"Sia da amministratore che da cittadino si è sempre impegnato per valorizzare il suo paese natale, le sue radici e quelle di tutto il territorio comunale – ha ricordato Sanni – Quando la nostra amministrazione si aggiudicò il bando Pnrr linea A per l’intero recupero dell’antico paese di Castelnuovo, Augusto si emozionò moltissimo e mi abbracciò con le lacrime agli occhi, immaginando che finalmente, dopo lunghissimi anni, il suo paese natale sarebbe stato davvero completamente ristrutturato ed avrebbe avuto una nuova vita. Lascia un vuoto grande non solo nella sua bella famiglia ma in tutta la nostra comunità, che gli sarà sempre grata per la sua intelligenza, per la sua sensibilità e per il suo grande impegno profuso nel corso della sua vita".

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella Chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni.