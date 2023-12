Acquerelli di Marcello Medici. Mostra prorogata

Acquerelli di Marcello Medici, si va avanti: visto il successo ottenuto alla Sansepolcro Art Gallery dalla personale di Medici (anche cofondatore della galleria assieme a Stefano Vannini), i promotori portano l’esposizione a varcare la soglia del 2024. La mostra resterà aperta fino a venerdì 19 gennaio, per lasciare il posto il giorno successivo a un’altra personale, quella del pittore Andrea Ciotti. Pubblico e critica hanno testimoniato apprezzamento e ammirazione per la maestria e la sensibilità dell’acquerellista valtiberino, fra l’altro conosciuto professionista del territorio. Marcello Medici coniuga l’amore per questa tecnica, l’acquerello appunto, con la fascinazione datagli dagli animali (cani e selvatici) e in generale dalla natura e dai suoi paesaggi, che ha ritratto in varie parti del mondo. Sapienza e ispirazione segnano tratto, luce e stile dell’artista. In questo periodo di festività (e anche dopo) è un piacere autentico venire in galleria, parlare con l’autore e soprattutto lasciarsi coinvolgere dal fascino sottile delle sue creazioni. Imperdibile.