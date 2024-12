Abb: ancora una fumata nera. Posizioni lontane, nuovo vertice

Seconda fumata nera per la Abb E-Mobility di San Giovanni Valdarno. Il vertice che si è tenuta ieri mattina tra l’azienda e i sindacati sulla procedura di licenziamento collettivo avviata a metà novembre si è concluso con un nulla di fatto. Al netto dell’apertura mostrata dalla multinazionale riguardo al ritiro dei 33 esuberi di personale a tempo indeterminato, non si è ancora trovata la quadra sugli aspetti tecnici relativi all’utilizzo degli ammortizzatori sociali e alle uscite incentivate. "Gli elementi portati al tavolo dell’azienda hanno lasciato la delegazione sindacale insoddisfatta - hanno affermato in una nota le Rsu di Abb, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil - ritenendo ancora insufficienti le proposte ricevute. Sono ancora lontane le posizioni tra le parti, in particolar modo in merito alle modalità di utilizzo dell’ammortizzatore sociale. Di conseguenza le organizzazioni sindacali non escludono la richiesta dell’apertura di un tavolo istituzionale". È stato quindi fissato un ulteriore incontro che si terrà giovedì 12 dicembre nella sede di Confindustria Arezzo. Il tempo per arrivare ad una soluzione c’è, visto che i 75 giorni entro i quali è possibile tornare indietro con i licenziamenti scadranno a fine gennaio. Se nel prossimo faccia a faccia non si troverà un punto di caduta, le sigle sindacali non escludono la richiesta di intervento da parte di Regione Toscana con l’attivazione di un tavolo istituzionale. Nel frattempo si lavora per trovare una soluzione in modo tale da non dover coinvolgere altri attori in campo, ma fin dall’inizio della vertenza Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali, si è messo a disposizione su richiesta del sindaco Vadi qualora che ne fosse bisogno. È stato a seguito dello sciopero del 18 novembre scorso che Abb ha deciso di mettersi attorno ad un tavolo per valutare altre strade da percorrere, invece di seguire l’opzione del taglio netto al personale. Il confronto tra le parti è destinato ad andare avanti nelle prossime settimane.

Francesco Tozzi