A Sansepolcro un Natale di successi tra musica, tradizioni e grande affluenza al museo civico

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Sansepolcro ha vissuto un periodo natalizio all’insegna della tradizione: luci e natività protagonisti di uno dei momenti più magici dell’anno che ha richiamato molti visitatori nel centro storico della Città di Piero, confermando il successo di un programma ricco di emozioni e cultura.

Fulcro attrattivo di queste festività è stata la pista di pattinaggio in Piazza Torre di Berta, che ha richiamato centinaia di famiglie e ragazzi di ogni età, regalando momenti di divertimento e spensieratezza.

Questa iniziativa, collocata nel cuore pulsante del villaggio natalizio, ha rappresentato un punto di riferimento per chi desiderava immergersi nell’atmosfera festosa e magica del Natale a Sansepolcro.

Il Concerto di Capodanno nel loggiato di Palazzo delle Laudi, con la straordinaria performance del gruppo "Sesto Senso", ha coronato il calendario di eventi con una serata entusiasmante.

Il centro si è riempito di musica ed energia, regalando ai partecipanti un inizio di anno all’insegna della gioia e della condivisione. In piazza Torre di Berta, inoltre, fino a tardi è stato possibile divertirsi sulla pista di pattinaggio che ha reso la serata ancora più gioiosa.

L’evento ha confermato l’interesse crescente del pubblico per gli appuntamenti musicali e gli spettacoli dal vivo, che hanno rappresentato uno dei punti di forza di questa edizione natalizia.

La musica e i concerti, infatti, si sono rivelati il fil rouge delle festività appena conclusesi, con numerosi eventi e performance organizzati in collaborazione con le associazioni locali, che hanno saputo regalare momenti di grande suggestione e qualità artistica.

Dai canti natalizi ai concerti nelle chiese, il pubblico ha apprezzato la varietà e l’eleganza delle proposte. Parallelamente, il Museo Civico di Sansepolcro ha registrato un’affluenza record, attirando un pubblico numeroso e variegato, affascinato dalle opere custodite al suo interno, con un picco di 336 ingressi solo nella giornata del 30 dicembre, per un totale, dal 26-12-2024 al 6-1-2025 di 2.180 presenze.

Si è rivelata vincente anche la scelta dell’apertura del 1 gennaio, fino allo scorso anno storicamente giorno di chiusura per la struttura museale, che ha permesso ai tanti turisti di approfittare del giorno di festa per visitare le bellezze delle sale.

I visitatori hanno potuto riscoprire i capolavori artistici e il patrimonio culturale di Sansepolcro, confermando il ruolo centrale del museo come polo d’interesse turistico e culturale.

Di grande interesse anche l’esposizione della Summa di Luca Pacioli che, sull’onda delle tante iniziative, anche internazionali, legate a Pacioli, ha attirato turisti da tutto lo stivale e non solo. A rendere ancor più affascinante la nostra bellissima città sono state le luminarie, strategicamente allestite in vari punti del centro storico, che si è riconfermato un vero salotto per cittadini e visitatori con eleganza e sobrietà.

Indiscutibilmente protagonista la natività celebrata in varie rappresentazioni grazie all’impegno e la dedizione di diverse realtà locali che hanno saputo concretizzare la spiritualità di questo periodo.

Tutte queste iniziative hanno fatto sì che la città fosse anche un richiamo per lo shopping natalizio e quindi per poter fare acquisti nei negozi che hanno proposto, come sempre, una vasta scelta di prodotti di grande qualità in un’atmosfera incantata, ma anche per dedicarsi momenti preziosi grazie all’ottima offerta enogastronomica locale.

In conclusione, il "Borgo del Natale" ha offerto un’esperienza completa, in cui tradizione, cultura e intrattenimento si sono fusi per valorizzare Sansepolcro e il suo territorio.