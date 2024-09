A ruba i biglietti per la curva ospiti. Attesi più di 700 tifosi ternani

La sfida di domenica si preannuncia di alto livello non solo per i valori in campo, tra due squadre con giocatori importanti e nelle zone nobili del girone B, ma anche a livello ambientale. Si prevede, infatti, il pubblico delle grandi occasioni per tanti motivi: la terza vittoria consecutiva del Cavallino riporterà tanta gente allo stadio; l’avversaria è di quelle fascinose, con tanti precedenti nella storia e un’antica rivalità; e il calcio d’inizio, finalmente, è in programma nel pomeriggio (ore 14) dopo i primi sei turni tutti di notte. E poi perché ai tifosi ternani non è stata imposta alcuna limitazione particolare, dal momento che la gara non era stata inserita tra quelle a rischio dall’Osservatorio per le manifestazioni sportive. In sede di Gruppo operativo di sicurezza, quindi, sono state adottate solo le limitazioni di rito, ovvero l’acquisto di biglietti esclusivamente nel settore ospiti per i residenti in provincia di Terni, che non potranno in alcun modo comprare titoli d’accesso il giorno stesso della gara. Niente obbligo di tessera del tifoso, insomma, il che garantirà un numero importante di tifosi ospiti. Ieri la prevendita si è aperta alle 14 e alle 19 contava già 670 biglietti venduti per il settore ospiti, ciò significa appena un centinaio quelli rimasti prima del sold out.