A passo di danza al teatro Masaccio

Quella di ieri è stata una mattinata davvero particolare al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, dove l’Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" ha presentato "Danza Senza Confini", un evento unico e coinvolgente che ha voluto rendere omaggio a Michael Jackson, simbolo della musica pop mondiale, attraverso una fusione di arte ed inclusione. La manifestazione ha visto la partecipazione dell’Orchestra Toscana Classica di Firenze, diretta dal maestro Fernando Diaz, che ha eseguito alcuni dei brani più celebri del "Re del Pop". Ad arricchire l’esibizione le coreografie realizzate da Virginia e Martina Di Carlo, che hanno messo in scena una performance di danza speciale e inclusiva, catturando il pubblico in un tributo emozionante e originale. Una bella iniziativa rivolta a tutti gli studenti delle scuole medie e alle classi quinte delle scuole elementari dell’istituto sangiovannese. Per i ragazzi è stata un’opportunità davvero ghiotta per assistere ad uno spettacolo che ha coniugato la forza della musica con il valore dell’inclusione. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni, l’Orchestra Giovanile Toscana, Toscana Classica e l’associazione Special Angels, in un lavoro di rete che ha permesso di dare vita ad una manifestazione artistica e culturale di alto livello. La dirigente scolastica, Emilia Minichini, si è detta entusiasta della risposta calorosa e della partecipazione attiva degli studenti, sottolineando come "Danza Senza Confini" rappresenti un esempio concreto di educazione alla cultura, all’inclusione e alla bellezza dell’arte, valori fondamentali che arricchiscono il percorso di crescita dei giovani. All’iniziativa hanno partecipato anche Giuseppe Tavanti, coordinatore del progetto regionale "Toscana Musica" dell’Ufficio scolastico regionale, e l’assessore alla cultura di San Giovanni Valdarno, Fabio Franchi.