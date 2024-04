Sangiovese Festival: 15mila visitatori, successo ogni oltre aspettativa

Arezzo, 9 aprile 2024 – In 15mila a San Giovanni per il Sangiovese Festival. Un grande successo per l’edizione zero dell’evento nato per far conoscere e gustare il vino dal vitigno re incontrastato dei rossi dell’Italia centrale.

Cittadini e turisti di ogni fascia di età, provenienti dal Valdarno ma anche da fuori Regione hanno espresso sincero ed entusiasta apprezzamento per il fine settimana caratterizzato da degustazioni di vino – oltre 60 i produttori presenti – masterclass, talk, musica live, show, animazione e food truck.

L’iniziativa organizzata e fortemente voluta dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme a Confcommercio Firenze-Arezzo e Ivv Italia, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo- Siena e nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana, si è svolta lo scorso fine settimana nel centro storico di San Giovanni, nella maestosa piazza Cavour e nella splendida piazza Masaccio.

Una festa dall’atmosfera informale promossa a pieni voti, dagli esperti di vino e dai produttori ma anche da curiosi e appassionati. La piazza vestita in verde con l’allestimento del prato con olivi secolari e botti ha colpito tutti i presenti. Un’immagine diversa di piazza Cavour, di grande convivialità.

Elegante piazza Masaccio, con gli stand delle cantine collocate tra Palazzo d’Arnolfo e la Basilica. Fra gli ospiti del Sangiovese Festival ci sono stati Omar Pedrini che ha unito parole e musica con una performance live, Sarah Scaparone, Monica Caradonna protagonista del confronto “Le donne del vino”, il macellaio poeta più famoso al mondo Dario Cecchini con la sua arte e simpatia, il vicepresidente vicario nazionale di Fipe Confcommercio (la più importante federazione italiana dei pubblici esercizi) Aldo Cursano e il direttore generale Roberto Calugi, organizzatori dell’evento sul bere consapevole dedicato alle scuole.

L’area Food-truck ha confermato la qualità della proposta dei cibi, dallo stufato sangiovannese agli hamburger 100% toscani, fino al lampredotto e ai birrifici della provincia di Arezzo, e ha svolto un servizio fondamentale per tutti i visitatori. Ad attirare l’attenzione anche l’ampio manto d’erba ornato di olivi che ha coperto piazza Cavour per tutto l’arco della kermesse, portando un po’ di natura in pieno centro, per un colpo d’occhio molto suggestivo.

“Siamo davvero molto felici e soddisfatti dell'esito dell’edizione zero di un festival che resterà nella storia sangiovannese”, ha dichiarato il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi – . “Contenti gli espositori, appagati i partecipanti e felici i commercianti; uno straordinario successo per San Giovanni Valdarno e per la promozione del nostro centro storico.

Il nostro intento era quello di realizzare un evento che potesse rendere attrattiva la nostra città e il risultato è stato ben al di sopra di ogni nostra più rosea aspettativa. Ringrazio davvero di cuore chi ha collaborato insieme al Comune nell’organizzazione della manifestazione: Confcommercio Firenze-Arezzo, Ivv Italia, Marco Talladira con il gruppo Untrending, la Pro Loco e tutti gli sponsor che hanno supportato la due giorni. Complimenti anche a tutti i professionisti che hanno animato i talk, le masterclass e i confronti.

Un grazie speciale agli uffici del comune di San Giovanni Valdarno che hanno rappresentato, anche in questa occasione, uno straordinario valore aggiunto. Il Sangiovese Festival ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento strutturale e duraturo per tutto il Valdarno”.

“Rivitalizzare un centro storico significa anche dare alle persone validi motivi per frequentarlo, che siano servizi necessari alla vita o al lavoro, lo shopping o anche semplicemente il divertimento e la curiosità.

Lo ha dimostrato il Sangiovese Festival, che ha colpito nel segno perché è riuscito ad attirare persone puntando sulla loro voglia di socialità e sulla meraviglia, con l’effetto “wow” del prato davanti a palazzo d’Arnolfo – commenta il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – e le ricadute positive ci sono state per tutti. Siamo certi che sia stato il primo di una lunga serie di appuntamenti, nello stile che a noi di Confcommercio piace da sempre e che nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato.”

Tra gli sponsor della manifestazione anche Banca del Valdarno, Duferco Energia, Porsche Arezzo Firenze, Abita Immobiliare e Moretti Spa. Altro dato degno di nota è che non è stato registrato alcun problema di ordine pubblico a testimonianza dell’atmosfera di convivialità e spensieratezza che ha caratterizzato questi due giorni di festival.