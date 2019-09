Arezzo, 8 settembre 2019 - E' una domenica in compagnia delle tante iniziative del Festival del benessere qulla di oggi, che va avanti fino a stasera al parco Pertini. Nelle tre giornate di manifestazione oltre quaranta operatori esperti in arti e discipline olistiche bio-naturali per un totale di 100 eventi con animazioni, eventi, degustazioni, musica e la possibilità di scoprire e immergersi nel mondo delle discipline del benessere. Il calendario è ricchissimo. Oggi domenica la giornata si apre con trekking & yoga nell'escursione al colle di Santa Maria delle Grazie e gli antichi culti delle Acque e nel Parco Pertini tutte le attività e le speed conference degli operatori olistici: riflessologia facciale metodo Dien Chan Zone, naturopatia, erboristeria ed aromaterapia, Fiori di Bach e animali, Anukanala Yoga e Acro Yoga, Ortho Bionomy, riflessologia Plantare e massaggio Thai.

Alle 10 Yoga correttivo di gruppo e Hata Yoga con G.Simeoni a cura di Be Yoga. Sempre alle 10 le Palestriadi provinciali. Alle 10.30 la Tavola rotonda dei Professionisti Olistici a cura di Uni pro Unione Italiana Professionisti Olistici. Nel pomeriggio, alle 15.30 Cristina Vignato presenta il suo libro “Akasha la via all’indipendenza spirituale” e a seguire le conferenze degli operatori olistici. Alle 16.30 "Bio Campo, Bio Fotoni e dintorni" a cura di Alfredo Rossi, alle 17.30 "Ermete Trismegisto e l'Antica Sapienza Egizia" a cura di Leonardo Lovari, alle 18.30 "Metodo Burgarella Quantum Healing" a cura di Flavio Bulgarella. Spazio alla musica con Insieme Vocale Vox Cordis che alle 19.30 presenta il concerto "Il Silenzio è già Suono". Gran finale alle 21 con la madrina dell'evento Syusy Baldy che con una presentazione - spettacolo porta al Benessere Festival il suo libro e documentario “I miei viaggi che raccontano tutta un'altra storia” per Verdechiaro edizioni e Nexus. Alle 22.30 il concerto di Campane di Cristallo con Paola Slanisca e Good Vibration. E per i piccoli un’area giochi e un programma di attività gratuite pensate per il loro divertimento e benessere: oggi 8 settembre dalle 10.30 alle 11.30 c’è lo yoga per bambini a cura di Yogaemozionami; dalle 11.30 alle 12.30 il laboratorio “Danze etniche e movimento creativo per bambini “ a cura di Semillita Atelier di Francesca Barbagli; dalle 16 alle 17.30 il laboratorio artistico “Creativo io” a cura di Evale; dalle 17.30 alle 18.30 ancora yoga per bambini; dalle 18.30 alle 19.30 un nuovo laboratorio di “Danze etniche e movimento creativo per bambini” a cura di Semillita Atelier di Francesca Barbagli. In caso di maltempo le attività del festival saranno tutte spostate nella Palestra Mecenate e nel Centro anziani del Parco Pertini.