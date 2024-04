Sara Marini sul palco del Circolo Aurora per FolkAurora

Arezzo, 23 aprile 2024 – Giunge alla terzo appuntamento la rassegna FolkAurora e porta sul palco aretino del Circolo Aurora Sara Marini insieme al polistrumentista e fratello d'arte Lorenzo Cannelli.

I due musicisti propongono trame che si intrecciano delicatamente tra nuove composizioni inedite e rielaborazioni di canti italiani e dal mondo tratte dai suoi ultimi lavori.

Un sound acustico ed essenziale che accompagna l'ascoltatore in un viaggio fatto di melodie avvolgenti in un connubio artistico che mescola tradizione e modernità. Tante storie legata alla vita, di momenti vissuti, di sentimenti condivisi, raccontate con voce allegra e disincantata, amori che si rincorrono di strofa in strofa e rime, sospiri parole ed echi per sentirsi fra mille voci che rimangono uniche nel tempo.

Sara Marini, cantante interprete e autrice Umbro Sarda, ricercatrice appassionata di tradizioni italiane e del mondo, da anni attiva nel circuito della world music. Con l' album “Torrendeadomo” dal sardo “ritorno a casa” progetto di musiche originali umbre e sarde, è stata finalista alle Targhe Tenco 2020 come miglior album in dialetto.

Vincitrice del doppio premio “Miglior interpretazione” e “Botteghe d’Autore” 2021. Altri lavori che attingono alla world music come “Voci oltre” con cui è rientrata nella rosa dei finalisti alle targhe Tenco nel 2022 come migliore “Opera prima”.

Ospite della prestigiosa edizione del Premio Tenco 2022 a Sanremo con il progetto "Djelem do Mar".