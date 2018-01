Pisa, 15 gennaio 2018 - Da sempre lascia a bocca aperta chiunque abbia la fortuna di ammirarla: Piazza dei Miracoli di Pisa (uno dei siti italiani dell'Unesco) è inserita a buon diritto tra le "Meraviglie" del nostro Paese raccontate da Alberto Angela ogni mercoledì su RaiUno. La terza puntata di "Meraviglie: la penisola dei tesori" (in onda mercoledì 17 gennaio alle 21.25) vedrà, infatti, proprio Pisa nel ruolo di protagonista. In ogni puntata Angela racconta e mostra le bellezze di tre siti Unesco (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura): uno al nord, uno al centro e uno al sud.

Mercoledì 17 gennaio particolare spazio sarà dato a Matera (capitale europea della cultura 2019) con i suoi "Sassi" per il Sud, mentre per il Nord sono state scelte le splendide Dolomiti e per il Centro proprio Pisa e la sua bellissima piazza con la Torre pendente, il Duomo e il Battistero. Un viaggio affascinante nella storia dell'architettura e dell'arte pisana. Tra gli ospiti del programma ci sarà anche il tenore Andrea Bocelli (nato proprio in provincia di Pisa) una delle glorie italiane nel mondo.

Pisa, le meraviglie di piazza dei Miracoli

C'è da attendersi, dunque, un'altra serata di grande tv e, probabilmente, di grandi ascolti da parte del pubblico che mostra di apprezzare (molto più di quanto si creda) le trasmissioni di qualità: la prima puntata del programma di Alberto Angela (dedicata) era stata seguita da oltre 5 milioni e 600mila persone, sfiorando il 24% di share; Il secondo appuntamento (dedicato alle Langhe, ad Assisi e alla Reggia di Caserta) è stato visto da 5 milioni e 682mila telespettatori pari al 23,31% di share. In entrambi i casi "Meraviglie: la penisola dei tesori" aveva sbaragliato la concorrenza.