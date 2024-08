Trovati a bordo di uno scooter rubato, poi picchiano i poliziotti: denunciati

Viareggio, 23 agosto 2024 - Sono stati trovati a bordo di uno scooter rubato e, una volta fermati, hanno preso a calci le forze dell'ordine. Per questo, la polizia ha denunciato un cittadino italiano di 22 anni e un cittadino marocchino di 17 anni per ricettazione. Gli agenti della squadra volante del Commissariato di Viareggio giovedì mattina, allertati da un poliziotto libero dal servizio, sono intervenuti in via dei Lecci, nei pressi della Chiesa di Santa Rita per la presenza sospetta di due uomini, visi noti alle forze dell’ordine, a bordo di uno scooter. Dai controlli effettuati dalla volante è emerso che la moto era rubata. A questo punto il minore ha cominciato a offendere gli agenti e tentando di allontanarsi ha sferrato calci e pugni. Una volta bloccato dai poliziotti ha continuato a cercare violentemente di divincolarsi arrivando a colpire a testate il cofano della volante. A seguito di ulteriori accertamenti compiuti i due sono stati denunciati per ricettazione, e il minore anche per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.