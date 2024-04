Mendez verso il Trissino

VERSILIA

La pausa di Pasqua ha incrementato le voci di mercato hockeystico, anche se non sembrano diradarsi le nubi legate ai problemi economici di alcune formazioni della massima serie.

Il tutto, lo ricordiamo, dopo l’abbandono del Vercelli al termine del girone d’andata. A parte il Forte dei Marmi infatti, anche Grosseto e Montebello sembrano in difficoltà, ma per tutte il beneficio del dubbio è più che mai d’obbligo. A Forte dei Marmi, dopo il traumatico addio di Attilio Bindi, il pericolo di una rinuncia alla massima serie sembrerebbe scongiurato e si sta lavorando per allestire una squadra competitiva, anche se meno economicamente onerosa rispetto a quella attuale. Tutto però è in elaborazione e lo scenario potrebbe cambiare e di molto nel giro di poche settimane. Chi non sembra avere problemi è il Trissino che, comunque vada questa stagione, anche nella prossima punta a restare ai vertici: se Mendez sembra destinato a raggiungere Alessandro Bertolucci a Trissino (prima dell’uscita di scena di Bindi si parlava di un suo approdo in Versilia), da Forte dei Marmi dovrebbe rientrare Ipinazar (che piace anche al Bassano), mentre dal Barcelos approda in Veneto Mirais.

Viene dato in uscita Neves, che potrebbe restare in Italia. Restando in Veneto, il Bassano con il nuovo corso sembra destinato a puntare molto in alto: in giallorosso, oltre a Galbas, potrebbe arrivare anche Tamborindegui (Monza). A Valdagno viene dato in arrivo Sanchez (Valongo) e Motaran in partenza. A Lodi piacciono Borgo (Montebello, ma di proprietà del Forte) e Compagno (Forte), per rilevare Fantozzi che potrebbe avvicinarsi alla natìa Maremma.

Il Sarzana che sta per giocare la final four di Wse Cup, alla conferma in panchina di Paolo De Rinaldis, vede vari movimenti nella rosa. Fra i non liguri, probabili le conferme di Illuzzi e Ortiz, mentre sono in partenza Jeronimo Garcia (Calafell), Olmos e Tognacca. La società del presidente Corona è interessata a Rubio e Colamaria del Giovinazzo (per lo spagnolo sembra quasi fatta); piace anche Nico Ojeda. A proposito di Giovinazzo, lascia la Puglia anche il fortemarmino Cosimo Mattugini che potrebbe avvicinarsi a casa. Passando alla serie A2, il Cgc lanciato, dopo il successo in coppa Italia, verso il ritorno A1, starebbe trattando due stranieri (spagnoli?), mentre, oltre alla probabile conferma della rosa attuale, piace Elia Cinquini del Forte dei Marmi che però le ultime voci darebbero rimanere in una formazione rossoblu ancora competitiva.

G.A.