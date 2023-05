VIAREGGIO

Il Cgc Viareggio risorge nel momento più difficile dei propri play out e conquista, nella seconda giornata, una vittoria fondamentale sulla pista di un Montecchio adesso sempre più inguaiato. Il 3-2 con cui i bianconeri hanno piegato la formazione veneta sulla propria pista non rispecchia la superiorità della squadra di Biancucci che, ancora una volta e al di là della propria difficoltà ad andare a rete, non ha potuto certo contare sull’aiuto della buona sorte, visti gli otto ‘legni’ colpiti fra pali e traverse, uniti a un paio di dubbie decisioni arbitrali (possibili rigori non concessi) e a una indiscussa superiorità a livello di gioco.

Logicamente soddisfatto il tecnico Raffaele Biancucci: "È stata una partita che abbiamo strameritato di vincere. Oltre alle reti ci sono stati i pali e le traverse a portiere battuto che avrebbero potuto dare una dimensione diversa al risultato. Dopo la sconfitta di sabato, era chiaramente una partita difficile, ma abbiamo dimostrato che stavolta c’eravamo e questo era molto importante perché, se non avessimo fatto risultato, saremmo rimasti indietro rispetto ai nostri avversari. Adesso, classifica alla mano, il Montecchio è davvero in grande difficoltà. Sono molto contento della nostra prestazione; i ragazzi hanno dato tutto. Doveva finire con un risultato più largo per noi, ma va bene così".

La vittoria consente ai bianconeri di agganciare a 13 punti un sorprendente Montebello che impone il pari sulla propria pista (2-2) al Sandrigo, capolista del mini-girone con 16 punti. Staccato il Montecchio, ultimo a quota 6, anche se, con i 3 punti per la vittoria le cose cambiano continuamente. Sabato prossimo il Cgc sarà di scena proprio a Sandrigo, mentre il Montebello, facendo visita al Montecchio, potrebbe dare il colpo di grazia ai ‘cugini’. Se così fosse resterebbe comunque un altro posto da evitare e la lotta per restare nella massima serie preannuncia si manterrà presumibilmente incerta fino all’ultima giornata.

G.A.