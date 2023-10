Croce Verde vuole spodestare Arena Metato

VIAREGGIO

È partita la stagione Uisp; la stagione meno prevedibile, da almeno due lustri, che ci si possa attendere. In prima fila i campioni in carica dell’Arena Metato, ma tutto sembra molto aperto. Intanto come restare indifferenti di fronte la prova di forza della Croce Verde Discobolo che strapazza 4-0 il Gs Terrinca Calcio. Di Puorto e Cinquini mettono la strada in discesa nel primo tempo, poi i due attaccanti concedono il bis anche nella ripresa. "Abbiamo veramente giocato un buon calcio – sottolinea Giovanni Agostini –. Complimenti anche ai nostri avversari che si sono dimostrati correttissimi". "Purtroppo abbiamo pagato le troppe disattenzioni difensive" commenta Ludovico Pili. Bene anche il BellarivieraRistorante La Casina che supera 2-0 il Nuovo Mondo Fitness con la doppietta di Molteni. "Successo meritato" per Andrea Becagli mentre per Alberto Domenici la partita è stata più equilibrata: "Non c’è stata una netta predominanza di una squadra sull’altra. Ci siamo arresi solo nel finale". Rimonta da 0-2 a 4-2 del TorciglianoSocoedi sul Tdl Soccer. Raffagnagi e Cortopassi illudono perché Chicchi e Bianchini ristabiliscono la parità, poi Boggi ed ancora Chicchi per il solco decisivo. "Siamo partiti molto bene, ma poi siamo calati ed abbiamo sofferto la loro velocità sugli esterni" analizza Francesco Artigiani. "Dopo un inizio shock – dice Andrea Giannini – siamo entrati in partita dominando la contesa. Successo meritato". Basta il centro di Garghentini all’MsaForce Diavoli per piegare 1-0 il Villa Diletta. "Bella partita e successo meritato" commenta Matteo Cima. "Partita combattuta con un tempo per parte. Complimenti agli avversari" commenta Simone Giaconi. Altro 1-0 è quello del Real Nocchi sul Piano di MommioManù. Decisivo il centro di Fambrini, ma anche le parate del portiere Berti. "Vinto una partita tutt’altro che semplice" commenta Francesco Raffaelli. Piano di MommioManù fa mea culpa, come sottolinea Stefano Marradi: "Abbiamo creato e sprecato troppo". L’unico pareggio di giornata è quello tra G.O.77Gsi Passi e Unione Quiesa Orange per 1-1. Ospiti avanti con Simonetti, pareggia Cerrai. "Bellissima partita tra due ottime squadre", assicura Manuel Puntoni per i locali. Resta un po’ di amaro in bocca, invece, agli ospiti. "Per quanto visto in campo – argomenta Federico Zompa – avremmo meritato il successo". Rinviate Hotel Virginia-CtzImballaggi Francè e Lube Cucine Viareggio-Arena Metato.

Sergio Iacopetti