Strada, aumentano gli indisciplinati. Un milione in più dalle sanzioni

Casse comunali a braccia aperte visto che stanno per ricevere quasi 1 milione di euro in più rispetto al previsto. Insomma, mica spiccioli. Merito, si fa per dire, degli automobilisti poco disciplinati e degli inevitabili verbali a cui sono andati incontro. In soldoni, la ridefinizione in fase di bilancio delle entrate accertate per il 2024 in base alle violazioni al Codice della strada e ai proventi delle sanzioni degli autovelox ha visto lievitare di quasi 500mila euro le somme previste. E nel frattempo è stata calcolata una nuova lista di “morosi“ non ancora in pari per multe prese nel dicembre 2019, anche qui per 500mila euro.

Il risultato è un tesoretto che andrà a rimpinguare non poco le casse dell’ente. Andando per ordine, la variazione delle entrate del 2024 – aggiornata al 30 settembre – ha visto l’accertamento delle violazioni al Codice della strada passare da 1,5 a 1,8 milioni di euro, pari a quasi 291mila euro in più rispetto al previsto. Invece i proventi dalle sanzioni elevate dai tre autovelox (uno tra l’Aurelia e via Spirito Santo e due sulla provinciale Vallecchia) sono passati da 718mila a 904 mila euro, pari a 186mila euro in più. In parallelo, come detto, sono partite le ingiunzioni agli 809 automobilisti non ancora in pari da ben cinque anni. Di questi, 451 erano stati sanzionati per violazioni al Codice della strada (373mila euro) e 358 dagli autovelox (125mila euro).

Dove andranno a finire queste somme lo dicono le leggi. Gli assessori Andrea Cosci (polizia municipale) e Matteo Marcucci (lavori pubblici) ricordano infatti che sono vincolate ad investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza stradale. Un ampio ventaglio che spazia dalla riparazione del manto stradale allo sfalcio dell’erba lungo i cigli, fino alla segnaletica e al potenziamento dell’illuminazione.

Daniele Masseglia