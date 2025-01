Lutto nel calcio. Se n’è andato. Franco Capovani

Era la figura instancabile e solare della grande famiglia del calcio a Forte dei Marmi. E’ scomparso a 77 anni (li avrebbe compiuti a febbraio) Franco Capovani, da oltre cinquant’anni al servizio delle società sportive calcistiche locali, inizialmente come addetto alla biglietteria ma soprattutto come barista, prima allo stadio Necchi-Balloni e poi al centro sportivo Aliboni di via Versilia assieme alla moglie. Una passione iniziata da giovane: Franco Capovani ha lavorato un vita intera alla Camuzzi dedicando il proprio tempo libero all’allora Unione sportiva Forte dei Marmi, per poi rimanere come colonna portante nonostante i mutamenti societari.

"Persona seria, forte e di fiducia del presidente – è il saluto del Forte dei Marmi 2015 – era sempre a disposizione e ha dato il suo contributo anche quando era provato dalla malattia dimostrando tutto il suo amore verso questo sport".

Infatti, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, Franco si presentava ogni giorno al bar dell’Aliboni: non riusciva a stare in piedi a lungo ma restava seduto ad assistere la moglie e a fare due chiacchiere con tutti quei personaggi del mondo sportivo che oggi lo piangono. "Era una persona sorridente e sempre positiva – ricorda il vice presidente Emiliano Ulivi – oltre che precisissimo: mi portava sempre puntualmente il report degli scontrini. E’ difficile oggi trovare gente così. Lo aspettavo come sempre all’ultima partita ma stranamente non l’ho visto arrivare: così il 18 dicembre sono passato a trovarlo a casa ma ormai la malattia lo aveva fortemente debilitato".

Capovani lascia la moglie Liviana e i figli Andrea (che lavora in Spagna) ed Evelina. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15,30 nella chiesa di Querceta.

