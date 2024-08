"Laura, barista e mamma eccezionale". Lascia un figlio di appena 14 anni

Laura doveva entrare alle 7. Già allo scoccare delle 6,30, però, all’Universo 24 hanno avuto il presentimento che qualcosa non andava. "Senza che nessuno glielo chiedesse, ogni giorno alle 6 e un quarto era già qui – racconta il titolare Rossano Zanella –; era una lavoratrice eccezionale, puntuale, precisa, un vero pilastro di quest’azienda. Ho quasi 90 dipendenti, e mai mi sarei aspettato di ricevere una chiamata per andare a fare il riconoscimento".

Eppure, in quel sacco, c’era proprio lei. Senza vita. Laura Chiricuta (nella foto), 46 anni, era originaria di Galati, nel nord est della Romania, l’ultima città che il Danubio incontra sul suo corso prima di attraversare le paludi e tuffarsi nel Mar Nero. "Era una persona speciale – il ricordo di Zanella –: onesta, gentile, educata. E soprattutto una brava mamma". Il figlio, avuto dall’ex compagno italiano, ha solo 14 anni: la famiglia abita a Torre del Lago, mentre il padre del bambino, per motivi di lavoro, si trova spesso all’estero: è un apprezzato chef impiegato sulle navi. Ieri, la tragica notizia lo ha raggiunto a Boston, da dove ha preso il primo volo per rientrare in Italia e stare accanto al figlioletto, che non ha altri familiari vicino a sé.

"Il babbo lavori sulle navi – conferma il titolare dell’Universo 24 –, so che Laura ha una sorella che sta a Minorca, mentre la madre vive nel paese d’origine, in Romania. Qua era riuscita a crearsi una solida rete di amicizie, e mi aveva detto che a volte, in caso di necessità, una cara amica che vive a soli 50 metri da lei la aiutava a occuparsi del figlio". Un ragazzino rimasto solo, e una giovane mamma strappata alla vita in uno schianto infame.

dm