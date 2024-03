Verdetti e cambi. Cesena in B, Stellone alla Vis Pesaro

Verdetti e cambi in panchina a quattro giornate dal finale di campionato. Il Cesena. con il successo nel finale (a tre minuti dal termine con Pierozzi) contro il Pescara, taglia il meritato traguardo e brinda al ritorno in serie B sei anni dopo l’ultima volta. Il Cesena mancava in cadetteria dal 2018, anno del fallimento e della rifondazione. "Stagione 2023/2024: schierati 7 calciatori provenienti dal vivaio, compreso il capocannoniere del girone B, Cristian Shpendi, 20 reti.

Congratulazioni per la promozione in Serie B!", scrive l’assocalciatori. I biancorossi sfideranno il Cesena nell’ultima giornata di campionato. Da un avversario del Perugia a un altro, la Vis Pesaro ha cambiato allenatore dopo la sconfitta interna con la Lucchese. Il club marchigiano ha convinto il tecnico Roberto Stellone che in questo finale prenderà il posto dell’esonerato Banchieri.