L’avversario. Lunga lista di forfait in casa Lucchese

Lucchese con qualche problema in vista della prima gara dell’anno al Curi. Due squalificati e anche una lista non indifferente di infortunati per Gorgone. Il capitano Tiritiello ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra e si preannuncia uno stop di qualche settimana.

In dubbio il difensore De Maria che aveva subìto una lesione muscolare all’adduttore destro e solo nelle prossime ore, dopo l’ecografia di controllo, si saprà se potrà tornare in gruppo. Ancora out Sabbion per la lesione al flessore della gamba destra. A queste indisponibilità si aggiungono anche i due forfait decisi dal giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato, vinto dalla Lucchese contro l’Ancona: turno di stop per Benassai e Gucher, ma a queste decisioni si sono aggiunte quelle relative alla società che dovrà pagare mille euro di ammenda.