La squadra. Oggi alle 15 la ripresa . Sono tutti a disposizione

Tutto da rifare. Non sarà una ripresa dei lavori come tutte le altre. Perché l’occasione sfumata pesa e non poco: sul piano ambientale, sul piano morale, ma soprattutto per la classifica, con tutto ciò che comporterà alla griglia di partenza degli spareggi. Dopo il giorno di riposo, concesso dopo la trasferta di domenica a Pesaro, i biancorossi si ritrovano oggi pomeriggio, a Pian di Massiano, per iniziare a preparare la partita di domenica con l’Arezzo, che per i tifosi ha un valore che va oltre i tre punti. Alla ripresa della preparazione, fari puntati sui calciatori che hanno disputato la partita di Pesaro, ma, salvo contrattempi dell’ultima ora, i giocatori sono tutti a disposizione per il prossimo incontro, l’ultimo della stagione regolare al Curi. L’avversario del Perugia, l’Arezzo, ha chiuso il turno nella sfida di ieri sera contro la Torres.