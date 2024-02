La giornata. Carrarese in campo domani sera

Il ventottesimo turno del girone B ha preso il via ieri sera con un doppio appuntamento: Pontedera–Torres e Spal–Arezzo. Tre saranno invece le sfide in agenda oggi: si inizia alle 16,15 con i match Ancona-Rimini e Pescara-Lucchese, mentre alle 18,30 scendono in campo Recanatese-Vis Pesaro. Le partite che maggiormente interessano il Perugia, per la posizione in classifica, si giocano domani. Alle 14 si parte con Olbia-Gubbio con la squadra di Braglia che occupa la quinta posizione, a due punti dai biancorossi di Formisano. Sempre alle 14 si gioca Virtus Entella-Fermana, mentre alle 15 vanno in campo Cesena e Pineto in casa della capolista. Alle 16,15 al Curi c’è Perugia-Juventus Next Gen. fari puntati sull’appuntamento serale, perché domani alle 20,45 è in agenda Carrarese-Sestri Levante, con i padroni di casa oggi terzi in graduatoria (49 punti), tre avanti al Perugia.