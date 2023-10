Avversario, parla Brambilla. "Loro vogliono la B. Serve una grande gara»

"Il Perugia è una squadra che vuole immediatamente tornare in B. Ha cambiato molto e forse ha ancora qualche meccanismo da rodare, ma sono tosti, e lo dimostra il fatto che non hanno ancora perso. Sappiamo che per fare risultato dovremo fare una grande partita, perché sarà una sfida dura, da affrontare al meglio, mentalmente e come approccio, ma noi siamo pronti", ha spiegato Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, alla vigilia della sfida. La Juve, in questo avvio, ha collezionato sette punti (nelle sette partite disputate), con due vittorie e un pareggio. A completare lo score, quattro sconfitte. In "casa" hanno giocato tre partite, perdendo con Spal e Torres, l’unico successo contro la Recanatese. Non ci sono precedenti, ma ci sono due ex, Baldini oggi sulla panchina del Perugia e il giovane attaccante Cudrig.