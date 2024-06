Margherita Scoccia: “Grazie a tutti”. Centrodestra compatto attorno alla candidata per Palazzo dei Priori

Perugia, 7 giugno 2024 – Alle sei e mezzo del pomeriggio il sole picchia ancora forte al Barton Park. I sostenitori di Margherita Scoccia – candidata a sindaco del centrodestra - arrivano alla spicciolata: ci sono volontari, politici, candidati, semplici sostenitori. Del mondo del centrodestra alla fine non mancherà nessuno, tutti a sostenere la candidata che oggi e domani cercherà di conquistare la poltrona di primo cittadino. Il clima è tutto sommato rilassato, qualche candidato gira intorno al parco ancora a caccia della preferenza, ma i giochi ormai sono fatti. I maggiorenti dei partiti di centrodestra distribuiscono strette di mano, sorridono e rassicurano. Poi qualche minuto prima delle 19 arriva la protagonista . "Ciao Margherita!". In tanti la salutano, le stringono la mano, la baciano.

Lei risponde a qualche domanda dei giornalisti. Una è sull’affluenza e sulla possibilità che sia più alta delle ultime consultazioni elettorali. "Non so chi possa favorire o sfavorire un’alta affluenza al voto che mi auguro ci sia davvero – dice - ma credo ci sia comunque la volontà di dare il proprio contributo alla città. In tanti a votare significa che l’amministrazione Romizi ha risvegliato la voglia di partecipazione dei cittadini". Poi dal palco, quando si fa sera, prende il microfono e parla in un Barton Park pienissimo.

“E’ stata una campagna elettorale lunga ed a tratti faticosa – ha detto Scoccia -, ma che ha fatto emergere il lato più bello di Perugia. Quello di una città rinata dopo dieci anni di un’amministrazione che è stata capace di ricostruire. Dentro il Comune, oggi saldo e solido, ma anche fuori, nella comunità. È un cambiamento che ho visto prendere forma piano piano negli anni. Ma mai come in queste settimane di passione e partecipazione l’ho sentito, vivido, sulla mia pelle. Da questo punto di vista – ha aggiunto -, è stata una campagna elettorale che ha dato, a me in primis, consapevolezze, entusiasmo ed energie tutte nuove. Approfitto di questo momento per ringraziare tutti. Innanzitutto, la mia famiglia che troppo spesso ha dovuto rinunciare alla mia presenza nelle ultime settimane. Quindi i miei figli ma anche tutti i bambini e giovani di Perugia, perché è soprattutto per loro che sogno e lavoro instancabilmente –ad un domani migliore. Gli amici, le amiche, i candidati che hanno deciso di supportare questo progetto, portando cuore e passione oltre che competenze. Il sindaco, per aver lasciato un grande segno alla Perugia di oggi. E poi tutti i perugini – ha concluso - che ho incontrato lungo il percorso". Alla fine grandi applausi.