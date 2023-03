La figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello compie 1 anno: festa speciale per Giulietta

L'artista con Valentino e la compagna

Allerona (Terni), 6 marzo 2023 - Maxi fiori in organza e polietilene dall'Umbria per la festa di compleanno di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che ha compiuto il suo primo anno di vita.

A firmare le originalissime creazioni, Gaia Pietrella, giovane artista di Allerona, che ha impreziosito la sala dei festeggiamenti proprio con i suoi fiori giganti colorati all'interno del ranch di Tavullia, dove il campione della Moto Gp e la compagna hanno ricevuto amici e parenti.

"Grazie all'organizzatrice Giorgia Farina, è stato per me un onore poter rallegrare con i miei fiori la festa della bellissima Giulietta - dice l'imprenditrice -. Per una giovane artista quale sono, aver avuto l'opportunità di lavorare per una leggenda come Valentino Rossi e per Francesca, è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto spero con tutto il cuore che agli occhi della bimba i miei fiori siano apparsi bellissimi".

L'artista con Valentino e la compagna

I materiali: si tratta di fiori che raggiungono anche due metri, realizzati in organza, seta, gomme e polietilene espanso che stanno riscuotendo un successo importante sia a livello nazionale che in Europa e anche negli Stati Uniti. "Un'idea nata tanti anni fa - ricorda Gaia - ma che ho concretamente realizzato a livello di impresa proprio nei primi mesi dell'emergenza Covid, per poi crescere non appena la pandemia è rallentata fino a farci riconquistare la nostra libertà".