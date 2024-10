Zampetti debutta “Nella pancia del Pescecane“

Un debutto per chiudere in bellezza la rassegna “Impronte“ scandita da quattro pièce di Pino Di Bello, regista, drammaturgo e musicista comasco che dal 2023 vive a Perugia. Domani alle 21 sul palco del teatro Mengoni di Magione fa il suo esordio lo spettacolo scritto e diretto da Di Bello “Nella pancia del Pescecane“ con protagonista Gian Franco Zampetti (nella foto), artista a tutto tondo, attore, regista e autore che ha consacrato la sua vita al teatro. Scenografia e organizzazione sono di Daniela Castelli, in una produzione firmata da “I Ferri“.

Zampetti porta in scena la storia dell’incontro fra un ragazzo rimasto orfano e un vecchio dalla testa guasta ma dal cuore enorme, che di figli non ne ha avuti mai, tranne una marionetta che si è costruito per riempire il vuoto della mancata paternità

L’incontro tra i due avviene nella “pancia del pescecane”, nome con cui la gente chiama il manicomio, dove arrivano per vie diverse: il ragazzo dopo il funerale di sua madre, l’uomo come epilogo di un viaggio cominciato per via di un terribile scherzo. “Nella pancia del pescecane” si ispira al libro di Fabio Stassi, “Mastro Geppetto”, ed è un testo carico di emozione e tenerezza ma pure di rabbia e ribellione immersa nella brutale e disumana cornice di un ospedale psichiatrico. Un suggello per la rassegna che ha portato in Umbria il lavoro di Pino Di Bello, autore di spettacoli spesso indicati tra le migliori produzioni nazionali di teatro per le nuove generazioni.

Informazioni e prenotazioni al numero 339.2284849