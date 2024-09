Visioni senza confini con il ’PerSo’. Il cinema militante sbarca a Perugia

PERUGIA – Anche il teatro e la musica arricchiscono il cartellone del “PerSo – Perugia Social Film Festival“ che celebra la decima edizione con il claim “Cinema macchina di pace” e con 55 documentari da tutto il mondo, 13 anteprime nazionali e due categorie di concorso.

Da sempre il festival punta l’attenzione sulla salute mentale e l’inclusione e quest’anno celebra anche i cento anni della nascita di Franco Basaglia. Così oggi alle 18.30 al Morlacchi c’è lo spettacolo teatrale “(Tra parentesi) La vera storia di un’impensabile liberazione“ scritto e interpretato da Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua, con la regia di Erika Rossi, per ricordare la professionalità di Basaglia, la sua umanità e le sue fondamentali intuizioni per la cura e la dignità dei malati. Da segnalare anche, alle 16.30 al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria la proiezione di “With your hands“ di Massimiliano Trevisan presente con i promotori del progetto Design Build.

Domani si punta invece sul “cinema militante senza nostalgie”. Alle 18 allo Zenith si proietta “16 millimetri alla rivoluzione“ di Giovanni Piperno, film fuori concorso che ripercorre la storia del Pci con l’utilizzo di filmati d’archivio girati tra gli anni ’50 e ’80 da grandi registi. Al termine si terrà il dialogo “Sguardi militanti“ tra Goffredo Fofi, noto critico cinematografico e Piperno, regista e direttore artistico (con Luca Ferretti) del PerSo. Alle 21.30 sempre allo Zenith cine-concerto “Arrivederci Berlinguer!“ con immagini e performance live di Massimo Zamboni, chitarrista e storico componente dei Cccp, con Erik Montanari e Cristiano Roversi.