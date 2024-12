"Villaggio dei mercatini" e la pista sul ghiaccio

CASTIGLIONE DEL LAGO - Non solo albero di luci più grande del mondo realizzato in acqua, ma anche una serie di intrattenimenti che a Castiglione del Lago stanno spopolando: "Ghiaccio Park" con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata in piazza Dante (in funzione dalle 15.30 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 in quelli prefestivi e festivi); il tradizionale "Villaggio dei mercatini" (orario dalle 15.30 alle 22 nei giorni feriali e dalle 10 alle 22 in quelli prefestivi e festivi) con decine di operatori che nelle rispettive "casette" esporranno il migliore artigianato e le più svariate tipicità locali e nazionali, dall’oggettistica ai prodotti alimentari; il sempre affascinante e coinvolgente "Castiglione del Lego", corposa esposizione di costruzioni da record per un trionfo di mattoncini colorati nella Sala Preconsiliare di Palazzo della Corgna (orario dalle 15.30 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 in quelli prefestivi e festivi); e infine gli allestimenti più belli lungo le vie e le piazze del centro storico di Castiglione affollate ogni sabato, domenica e festivi da artisti di strada e spettacoli itineranti.