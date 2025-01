Videosorveglianza, ecco le nuove telecamere

UMBERTIDE - Nuove telecamere di videosorveglianza alle Fontanelle, dopo la richiesta di maggior sicurezza da parte dei cittadini. L’opera rientra nell’ambito del progetto “Umbertide territorio sicuro“, dal costo di 31.393 euro, di cui 16mila a carico del Comune e 15.393 messi a disposizione del Ministero dell’Interno a cui si aggiungeranno ulteriori 5mila euro dell’ente per potenziare i punti di ripresa.

Il progetto prevede l’installazione di 10 telecamere di cui 3 di lettura delle targhe dei veicoli e altre 7 di controllo ambientale. Una postazione di videosorveglianza è stata installata anche all’intersezione di via Capitini e via Forlanini, incrocio che vede il notevole transito di veicoli diretti verso l’ospedale e le scuole di via Capitini: l’installazione permetterà di controllare via Colombo, via dei Patrioti e all’accesso a San Benedetto.

Tutte le telecamere, dotate di ottiche multifocali e dispositivi di riconoscimento ottico all’avanguardia, garantiranno una ripresa h24 e sono predisposte per il collegamento con la banca dati nazionale di lettura targhe. L’adeguamento delle telecamere sarà eseguito da TargaSystem di Brendola (Vicenza).

Pa.Ip.