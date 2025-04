"Garantire il diritto all’abitare" . Il punto dell’assessora Spera

Garantire l’accesso ai servizi di residenzialità pubblica, ma anche intervenire nella regolamentazione e gestione del mercato privato degli affitti per favorire al massimo il diritto all’abitare sempre più in crisi in tutta Italia. Questa la posizione espressa da Costanza Spera, assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia, in occasione della prima Conferenza internazionale sulla casa di Roma "All we need is home". Spera ha ricordato che "per il secondo anno consecutivo il Comune di Perugia ha attuato la riserva di alloggi di edilizia residenziale sociale a favore di famiglie che versano in condizione di grave emergenza abitativa, come consentito dalle normative, per far fronte alle numerose istanze che si levano dal territorio", ma ha parlato anche di "azioni sistemiche da mettere in campo sul fronte del mercato privato degli affitti". Sotto questo specifico profilo, "i Comuni possono avvalersi di diversi strumenti, tradizionali e non". Partecipando al panel dedicato all’Agenzia Sociale, nel primo giorno dell’evento che ha messo a confronto esperti, decisori politici e attivisti da tutta Europa per affrontare una delle sfide più urgenti delle società contemporanee, Spera ha parlato degli indirizzi e degli impegni assunti dell’amministrazione.