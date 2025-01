"Via il T-Red. Lì serve la rotatoria"

Una rotatoria al posto dell’impianto semaforico con T-Red all’incrocio di via Atene con via delle Nazioni e via Hochberg. Per ottenere questo si è costituito un comitato di cittadini che ha dato vita a una raccolta di firme. "La grande preoccupazione dei cittadini che hanno ricevuto moltissime sanzioni per le infrazioni rilevate dal T-Red ha portato alla mobilitazione immediata – spiegano dal comitato –. Il comitato nasce a San Lorenzo proprio perché chi abita in questa località si trova a transitare in quell’incrocio anche più volte al giorno in molte famiglie sono arrivati più verbali e si teme che molti altri ne arriveranno. Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista quella aggiuntiva della decurtazione dei punti anche se non si è passati con il rosso acceso, ma ci si è fermati con le ruote anteriori del veicolo appena la striscia di arresto con l’arancione. Molte le sollecitazioni a fare qualcosa arrivate da tanti cittadini, non solo di San Lorenzo preoccupati di ritrovarsi la patente sospesa a causa della recidiva dell’infrazione". I promotori, hanno individuato come rappresentanti del comitato, l’avvocato Katiuscia Malfetta e l’imprenditrice Paola Mela. Comitato che non manca di rilevare come la situazione attuale più che aumentare la sicurezza dell’incrocio parrebbe andare nel segno del fare cassa, con una segnaletica di preavviso minimale e una pressoché assenza di una adeguata informazione ai cittadini. Petizione con la quale si chiede anche il rifacimento del secondo tratto di Via Atene il cui progetto è stato finanziato e approvato nel 2023, ma i lavori non vengono fatti.