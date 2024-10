Venduti 48 quintali

TREVI Tipicamente autunnale ma risparmiata dalla pioggia. Trevi ha vissuto la 60esima edizione della “Sagra del Sedano e della Salsiccia“ all’insegna della massiccia presenza di pubblico e di buongustai arrivati nel borgo anche dalle regioni limitrofe. La Sagra, organizzata dall’associazione Pro Trevi, illustrata con professionalità dalla professoressa Nerina Marzano, ha visto i buongustai prendere d’assalto i banchi dei sedani (oltre 40 quintali i sedani venduti) e in fila intorno ai bracieri per acquistare il panino con le salsicce (otto quintali ) cotte all’aperto, le due eccellenze della festa. Premiate diverse aziende del territorio. Tanti, nella giornata dedicata ad Angelo Paracucchi, gli chef di spicco presenti: Giulio Gigli, Stefano Marconi, il critico enogastronomico Luigi Cremona e Carlo Caporicci. Sagra del Sedano e della salsiccia che anche in occasione della 60° edizione non ha tradito quelle erano le aspettative della vigilia. Tutto questo a conferma che la Sagra di Trevi, evento clou della rassegna dell’Ottobre Trevano, il più antico e qualificato sul territorio regionale rappresenta un evento che oltre a richiamare nello splendido migliaia di forestieri è motivo di soddisfazione mirato a promozionare due prodotti tipici della cucina trevana. C.Lu.