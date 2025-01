Valore al lavoro e alla formazione. Quattro incontri nelle scuole

TERNI - Si è tenuto ieri all’istituto professionale Ipsia-Cpia “Pertini“ il primo dei quattro incontri formativi previsti dal progetto Valore al lavoro e alla formazione. L’iniziativa, co-progettata nell’ambito dei patti di collaborazione stipulati dal Comune con Ccep-Unla e Fiasp, con l’associazione Culturale per Terni Città Universitaria, con l’Itt e con l’Ipsia ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulla cultura della sicurezza sul lavoro e della prevenzione, per una maggiore consapevolezza dei futuri lavoratori. Il programma è sviluppato in collaborazione con Usl Umbria2, Vigili del Fuoco, Inail, ITL, sindacati e associazioni di categoria. Il prossimo appuntamento è in programma domani alle 10, all’Itt. Questo il tema: “La sicurezza e l’ambiente lavorativo, nuove problematiche e soluzioni“. Sempre all’Itt si terrà l’incontro previsto per il 7 febbraio, alle 10, quando si parlerà di “Rischi psicosociali. Casi pratici“. Il ciclo si chiuderà all’Ipsia-Cpia, il 29 marzo.