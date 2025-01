Un’agenda particolare con le poesie dei detenuti

CITTA’ DI CASTELLO – Un’agenda con le poesie e gli scritti dei detenuti: il 2025 è scandito anche dalle riflessioni e dai pensieri provenienti dagli istituti penitenziari d’Italia. La casa editrice LuoghInteriori ha deciso di riproporre per il nuovo anno l’agenda artistico-letteraria "Luoghi della Bellezza" con l’augurio che "l’arte e la scrittura possano ispirare ogni minuto delle nostre giornate, diventando una presenza costante, un’opportunità per contrastare la solitudine". L’edizione 2025 appena arrivata in libreria ha una particolarità unica: contiene poesie e racconti brevi non solo di poeti e scrittori affermati, ma anche di reclusi e recluse dei penitenziari italiani. "Sfogliando le pagine del calendario settimanale che ci guiderà per tutto il 2025 – precisa il direttore editoriale Antonio Vella - sarà piacevole soffermarsi sui componimenti degli autori reclusi che hanno avuto una menzione speciale nel corso dell’edizione del nostro premio letterario Città di Castello e in particolare nella sezione speciale intitolata "Destinazione Altrove - La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo". L’agenda è stata già donata prima di Natale ai reclusi e alle recluse delle carceri umbre di Perugia e Spoleto e a inizio gennaio sono previste le donazioni in altri dieci penitenziari a partire da quello di Rebibbia a Roma. Il progetto rientra fra le iniziative di collaborazione per favorire la crescita umana e culturale dei soggetti reclusi, come previsto dal protocollo d’intesa siglato il 28 marzo scorso dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, la società Dante Alighieri e l’associazione Tracciati Virtuali. Subito dopo la conclusione di questa edizione della sezione speciale è stata varata l’edizione 2025 e andranno a promuovere iniziative all’interno degli istituti penitenziari".