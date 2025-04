Una domenica nel segno di Mozart per la stagione di Solomeo

E’ dedicato a due capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart il nuovo concerto della stagione promossa dalla Fondazione Cucinelli e dalla Fondazione Perugia Musica Classica: oggi alle 17.30 sul palco del teatro Cucinelli di Solomeo è protagonista l’Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Johannes Skudlik, e con il pianista Massimiliano Ferrati (nella foto). Eseguiranno il Concerto per pianoforte e orchestra in re minore K. 466 e la Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550. Di grande prestigio i due ospiti. Organista di formazione, Johannes Skudlik si è affermato in anni recenti come capacissimo direttore d’orchestra, ruolo in cui si è esibito in prestigiose istituzioni europee ed asiatiche, con formazioni come l’Orchestra of the Age of Enlightenment, l’Orchestra della Radio di Monaco di Baviera, la Sinfonica di Praga e l’Orchestra Sinfonica Nazionale dell’Ucraina.

Diplomato al Conservatorio “ Buzzolla” di Adria, sua città natale, Massimiliano Ferrati si è perfezionato con Paul Badura-Skoda, Konstantin Bogino e con Sergio Perticaroli all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e si è distinto in vari Concorsi internazionali (come il “Rubinstein” di Tel Aviv e il “Busoni” di Bolzano e altri ancora) e ha al suo attivo esibizioni per i principali enti concertistici italiani e una raffinata discografia di musiche di Mozart, Casagrande, Respighi e Prokofiev.

Il concerto è un’ulteriore occasione per ascoltare l’Orchestra da Camera di Perugia, nata dall’esperienza di giovani musicisti umbri nella diffusione della cultura musicale, soprattutto per i giovani delle scuole e oggi apprezzatata a livello nazionale. Tra i musicisti figurano inoltre alcuni dei migliori talenti delle ultime generazioni.

