Un Mini Ranch in piazza. Plebiscito

CITTA’ DELLA PIEVE Un nuovo evento per conoscere gli animali da fattoria e provare il battesimo della sella su pony: ecco Il Mini Ranch. Domenica a partire dalle 15:30 in piazza Plebiscito, nel centro storico, un ricco programma. Illuminato dalle luci dell’Albero di Natale e della splendida Stella Polare, il Mini Ranch diventerà il cuore pulsante del divertimento natalizio, offrendo un’esperienza che incanterà tutti con la sua atmosfera magica e suggestiva. "Un evento che ha come obiettivo quello di far provare per la prima volta ai più piccoli l’ebrezza dello stare a cavallo – commenta l’assessore al turismo e commercio , Daniela D’Alessandro - per avvicinarli all’equitazione e per fargli vivere un momento ludico speciale". La partecipazione è gratuita; l’evento è promosso da Comune e associazione Wild Horse