Umbria Green a Rasiglia. Al via ’Risorgive letterarie’

Sono le “Risorgive Letterarie“ ad aprire l’edizione 2024 di Umbria Green, il festival della sostenibilità a impatto zero che racconta il futuro nel segno della natura e dello spettacolo. Oggi e domani il sipario si alza nel borgo di Rasiglia con il format nato per dialogare sui temi della parità di genere, dell’autodeterminazione e della lotta alle diseguaglianze con un cartellone di workshop, incontri e presentazioni letterarie che torneranno anche il prossimo week-end.

Si comincia oggi alle 18.30 con lo scienziato Giorgio Vallortigara che racconta le sue ricerche con “Il pulcino di Kant. Ovvero, cosa c’è nella mente“, domani si entra nel vivo con una giornata ricca di incontri. Alle 10.30 Gloria Campaner e Stefano Massari propongono “Vinci o impari: una palestra dei sensi“, un laboratorio teorico - pratico condotto dalla pianista e dal mental coach che si pone l’obiettivo di esplorare la capacità di ragionare su ciò che ci accade, con onestà, mettendoci in discussione. Alle 14.30 è la volta di Sara Rattaro e Giulia Ciarapica che 15.45 si confronta con Ilaria Gaspari, protagonista poi alle 17 con Maria Palma Cesarini. Alle 18.15 sono attesi Loredana Lipperini (nella foto) e Lorenzo Gasparrini sempre con ingresso gratuito, alla Terrazza dell’ex Lanificio Accorimboni. Stamani alla sorgente Capovena c’è anche la possibilità di mettersi alla prova in un racconto con Maria Palma Cesarini e Martina Salvucci: si partirà dal racconto di una leggenda che riguarda Rasiglia con tempo fino alle 20 per consegnare un micro racconto di 2000 battute. A valutare due scrittrici d’eccezione, Ilaria Gaspari e Silvia Grossi.

Subito dopo Umbria Green fa tappa ad Acquasparta: martedì alle 21 a Palazzo Cesi c’è il concerto di Alessandro Quarta, virtuoso del violino, in “The five elements creazione, terra, acqua, aria, fuoco, etere“, con biglietti su Yicket italia