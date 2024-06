Tutta la città in campo a sostegno di una bimba

CITTÀ DI CASTELLO – Corre tra lo sport e la solidarietà il torneo di calcio a cinque fra 22 Pro Loco e Società Rionali del territorio comunale dedicato a una bambina speciale. Il secondo torneo tra paesi di calcio a 5, organizzato dal comitato Pro San Maiano con il patrocinio del comune è in programma dal 10 al 28 giugno negli impianti sportivi della frazione e avrà una nobile finalità: il ricavato della raccolta fondi, oltre tremila euro, sarà devoluto alla famiglia di una bambina, affetta da una gravissima malattia degenerativa, innamorata della vita con la passione per il calcio e la squadra del cuore, il Milan Oltre al contributo economico senza dubbio importante, il presidente della Pro-Loco di San Maiano, Fabio Fortuni e tutto lo staff della Pro Loco e collaboratori a vari livelli hanno allestito un vero e proprio evento per rendere memorabile la serata del calcio di inizio, lunedi 10 giugno dalle ore 20 e quella finale delle premiazioni prevista per sabato 29 giugno grazie anche alla presenza di Federico Giunti, che ha vestito la maglia rossonera e quella azzurra della nazionale e i rappresentanti del Milan Club Valtiberina che avranno una bella sorpresa da svelare. Inoltre ci sarà una rappresentanza della scuola i "Concertisti" di Umbertide con il maestro Gianfranco Contadini: la serata sarà condotta da Gabrio Possenti. "Anche questa volta come per la prima edizione dedicata ad Elia, tutto è nato in maniera spontanea all’insegna della passione per lo sport, la voglia di stare insieme e di regalare un sorriso ad una bambina speciale", ha concluso Fabio Fortuni, che tiene a precisare di aver subito trovato nei colleghi presidenti di Pro-Loco e Società Rionali immediata adesione e solidarietà al progetto che poi si è tramutato in una concreta raccolta fondi con tanto di assegno personalizzato.