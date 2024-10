Turismo e agroalimentare in vetrina. Mirabilia, la rete che crea sviluppo. Focus sui territori dell’armonia

Mirabilia network e Borsa del turismo si fondono in un unico evento per mettere in vetrina un’ offerta turistica di qualità e integrata dei territori, caratterizzati dalla presenza di siti Unesco “Patrimonio Mondiale”. Buyers internazionali, istituzioni, operatori del turismo e i rappresentanti delle 21 Camere di Commercio di tutta Italia si daranno appuntamento all’Umbriafiere di Bastia da domani a martedì. Tra gli appuntamenti la premiazione “Top of the PID Mirabilia” che premia progetti, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche che favoriscono e valorizzano mete e attrazioni turistiche e l’incontro al Teatro Cucinelli a Solomeo, “Borgo del Cashmere e dell’Armonia”, con la partecipazione dell’imprenditore Brunello Cucinelli, e i presidentidi Mirabilia e Camera di Commercio, Angelo Tortorelli e Giorgio Mencaroni. "Siamo felici – sottolinea Mencaroni - che quest’anno gli appuntamenti di punta del Network Mirabilia si tengano in Umbria, perché l’agroalimentare e il turismo culturale sono oggi due asset chiave dello sviluppo della regione e non a caso l’allora Camera di Commercio di Perugia, oggi Camera di Commercio dell’Umbria, si pose tra i fondatori di questo sistema. Quello che mi piace evidenziare è la crescente forza di questa rete, la sua capacità di generare valore aggiunto culturale, sociale ed economico, confermando che lo sviluppo più sano è quello che cresce dal basso, rendendo protagonisti i territori e rafforzando la loro coesione sociale in uno spirito di apertura, collaborazione e sinergia. Oggi Mirabilia è tra le perle del sistema camerale italiano, confermando la capacità di questo sistema di essere una gamba fondamentale di quel tessuto connettivo intermedio che tiene in piedi l’Italia". "I due comparti – prosegue Tortorelli - rappresentano sempre di più componenti importantissime del Made in Italy, sulle quali ha puntato fin dall’inizio Mirabilia, che persegue attivamente una efficace e sempre più stretta integrazione del turismo culturale con la sostenibilità, e l’innovazione e la digitalizzazione, anche attraverso il Premio Top of the PID".

Silvia Angelici