"Tesei prima di parlare di inceneritore guardi cosa ha fatto a Montefalco"

"La presidente Tesei che ci invita a studiare prima di parlare di inceneritore, vorrebbe forse insegnarci ad applicare il modello di gestione finanziaria del Comune di Montefalco al ciclo dei rifiuti?". E’ la domsnada provocatoria del coordinatore dei Cinquestelle, Thomas De Luca. " Sembrerebbe davvero di sì a giudicare dal piano finanziario a dir poco imbarazzante su cui si basa l’intero piano: da 130 ad oltre 200 milioni di euro, debiti che affosserebbero tutti i bilanci comunali della regione per almeno 30 anni. Sarebbe il caso di ricordarle che mentre Stefania Proietti veniva designata a rappresentare il nostro Paese all’interno dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, Tesei da sindaca di Montefalco, raggiungeva l’incredibile traguardo del 35% di differenziata. Chi dovrebbe studiare di più è lei e la sua giunta che hanno spinto per oltre 5 anni sulla soluzione di un project financing per l’ospedale di Terni che i suoi stessi tecnici hanno bocciato".