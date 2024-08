Ternana, inizia l’avventura. Al Liberati arriva il Pescara

Subito una sfida di cartello. L’avventura dei rossoverdi in Serie C inizia contro il Pescara che disputa il quarto campionato consecutivo in categoria. Gran parte del recente lavoro dei rossoverdi si è svolta a porte chiuse: "In alcune allenamenti la squadra ha bisogno di isolarsi – afferma Ignazio Abate – per trovare alchimia e il giusto equilibrio in una fase particolare, vedi calciatori nuovi, campionato che inizia e mercato ancora aperto. Ho la fortuna di allenare ragazzi per bene e spero di creare un’anima importante". La Ternana viene data da più parti come favorita del girone: "Amo questo tipo di pressione. Ma non partiamo in prima fila. Ci sono squadre con gruppi consolidati, come Arezzo ed Entella. Spero di consolidare il nostro il prima possibile. E’ un campionato difficile e appassionante, con piazze dal passato glorioso. I ragazzi stanno diventando sempre più padroni in campo e più sciolti. Questa settimana ho visto molti spunti positivi". Il mister è all’esordio in un campionato professionistico: "Non vediamo l’ora di iniziare. Sono contento di incontrare subito il Pescara, squadra blasonata e guidata da un tecnico che ha ispirato tanti giovani allenatori. In queste prime partite – conclude Abate – sono determinanti l’umiltà e la ferocia di portare a casa i punti". Intanto, il centrocampista Ottavio Garau è stato ceduto in prestito al Taranto. Per quello che riguarda il Pescara, la rosa è ancora corta. Silvio Baldini, passato a un 4-3-3 zemaniano, si dichiara comunque soddisfatto (ha addirittura annunciato l’undici iniziale) e afferma: "Il vero avversario siamo noi. Se loro saranno più bravi gli faremo i complimenti. Non mi concentro sulla Ternana, ma è normale che li abbiamo studiati. Non dobbiamo farli esprimerli al meglio". I tifosi pescaresi contestano la società, ma a Terni potrebbero essere oltre 500.

Così in campo Stadio “Libero Liberati“ ore 20.45 TERNANA (4-2-3-1): Vitali; Casasola, Loiacono, Capuano, Martella; Aloi, Damiani; Patanè, Carboni, Cicerelli; Ferrante. All.: Abate. PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese; Squizzato, Tunjov, Dagasso; Cangiano, Vergani, Bentivegna. All.: Baldini. Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.